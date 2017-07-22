ترمب يحذر إيران من عواقب "جديدة ووخيمة"

أعلن #البيت_الأبيض في بيان الجمعة أن الرئيس دونالد #ترمب حذر #إيران من أنها ستواجه "عواقب جديدة ووخيمة" ما لم تطلق سراح جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين دون وجه حق وتعيدهم إلى بلادهم.

وحثَّ ترمب طهران على إعادة روبرت ليفينسون، الضابط الأميركي السابق بأجهزة إنفاذ القانون، والذي اختفى قبل أكثر من عشر سنوات في إيران.

كما طالب إيران بإطلاق سراح رجل الأعمال سياماك نامازي ووالده باقر.

واعتبر البيت الأبيض في بيانه أنه "على مدى أكثر من 40 عاماً استخدمت إيران الاعتقالات واختطاف الرهائن كأدوات لسياسة الدولة، وهي ممارسة ما زالت مستمرة حتى اليوم مع الحكم على شيوو وانغ بالسجن لمدة عشر سنوات".

وأعلن القضاء الإيراني، الأحد، صدور حكم بالسجن عشر سنوات في حق الأميركي-الصيني شييو وانغ بعدما دانه بتهمة "التسلل".