أميركا: 8 قتلى و28 جريحاً في مقطورة شاحنة بتكساس

أعلنت #السلطات_الأميركية #العثور على 8 #قتلى، الأحد، في #شاحنة مركونة بموقف متجر كبير في سان أنطونيو بولاية #تكساس، فيما يبدو أنه محاولة لـ #تهريب_البشر.

وأعلن قائد شرطة سان أنطونيو وليام مكمانوس، وقائد جهاز الإطفاء تشارلز هود للصحافيين العثور، إلى جانب القتلى، على 28 جريحا، 20 منهم إصابتهم خطيرة، تم توزيعهم على 7 مستشفيات لعلاجهم.

وقال مكمانوس "وصلنا المكان وعثرنا على 8 قتلى في مؤخرة المقطورة"، واصفا الأمر بأنه مروع.

كما أوضح أن تسجيلات المتجر الأمنية كشفت وصول سيارات لاصطحاب بعض ركاب المقطورة الذين كانوا بخير. وقال إننا "نحقق في جريمة تهريب بشر هذا المساء".

ولم يتضح على الفور عدد الأفراد الذين تمكنوا من مغادرة الشاحنة على قيد الحياة، بحسب مكمانوس.

وتقع سان أنطونيو على بعد ساعات بالسيارة من حدود ولاية نويفو ليون المكسيكية، وتشهد المنطقة فترة من الحر والجفاف.