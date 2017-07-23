السفير الروسي "الغامض" ينهي عمله في واشنطن

أنهى #سيرغي_كيسلياك، سفير روسيا في واشنطن، فترة عمله بالعاصمة الأميركية. وكيسلياك من الشخصيات الرئيسية في التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة في تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في 2016.

وقالت #السفارة_الروسية في واشنطن على حسابها على "تويتر" إن دينيس في.جونتشار نائب رئيس البعثة سيعمل قائما بالأعمال إلى أن يصل السفير الجديد الذي سيخلف كيسلياك.

ومن المتوقع أن يحل #أناتولي_أنتونوف، نائب وزير الخارجية الروسي، محل كيسلياك الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ عام 2008.

ويأتي ترشيح أنتونوف لهذا المنصب الذي يتعين أن يقره الكرملين في وقت تتركز فيه الأنظار على العلاقات بين موسكو وواشنطن، في أعقاب مزاعم أميركية بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية العام الماضي.

وظهر اسم كيسلياك فيما يتعلق بالعديد من مساعدي #ترمب في الوقت الذي يحقق فيه محقق خاص ولجان بالكونغرس في تدخل روسيا وعلاقاتها المحتملة بالحملة الانتخابية لترمب.