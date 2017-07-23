صهر ترمب أمام الكونغرس للإدلاء بشهادته

يدلي #جاريد_كوشنر، #صهر الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وأحد أقرب مستشاريه، بشهادته هذا الأسبوع أمام لجان #الكونغرس التي تحقق في تواطؤ محتمل بين روسيا وأعضاء في فريق حملة ترمب، ولكن في جلسة مغلقة.

وسيدلي صهر الرئيس، الاثنين، بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بحسب محام، ثم الثلاثاء أمام اللجنة نفسها في مجلس النواب.

وسيسأل عن اتصالاته مع شخصيات روسية خلال الحملة، بينها مدير مصرف روسي كبير وسفير موسكو في واشنطن ومحامية روسية التقاها مع النجل الأكبر لترمب والمدير السابق لحملته في حزيران/يونيو 2016.

والأحد، قال آدم شيف، العضو الديمقراطي في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب "نريد أن نعرف ما إذا كانت هذه اللقاءات قد جرت وهل تمت لقاءات أخرى. ستكون (هذه الجلسة) على الأرجح الأولى في جلسات عدة".

وأوضح أن جلسة الاثنين ستستمر ساعتين.

لكن مدير الإعلام في البيت الأبيض أنطوني سكاراموتشي أمل عبر شبكة فوكس بأن تكون هذه "المرة الأخيرة التي يجبر فيها (كوشنر) على التحدث عن روسيا".

أما نجل ترمب والمدير السابق لحملته بول مانافورت فيجريان حاليا مفاوضات مع لجنة العدل في مجلس الشيوخ للإدلاء أمام النواب بروايتهما حول الوقائع.

وتهدف المفاوضات إلى تسليم اللجنة أي وثيقة تتصل باتصالاتهما مع روسيا وإلى تحديد معايير شهادتهما أمام اللجنة، علما بأنها ستكون مغلقة في مرحلة أولى قبل جلسة علنية محتملة، وفق ما أفاد رئيسا اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي والديمقراطية ديان فينستين.

وستعقد اللجنة جلسة حول روسيا الأربعاء، لكن مشاركة نجل ترمب ومانافورت لم تتأكد رغم دعوتهما.

ومن حق اللجنة أن تستدعيهما عبر القضاء لإجبارهما على الشهادة.