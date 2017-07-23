مدير إعلام البيت الأبيض في إدارة ترمب يحذف تغريداته

حذف المدير الجديد للإعلام في البيت الأبيض، #أنتوني_سكاراموتشي، تغريدات سابقة على "تويتر" أبدى فيها آراء مخالفة لتلك التي يحملها الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، معتبراً أنها "تصرف الانتباه" عن أمور أهم.

وبعد يوم على تسلمه منصبه الجديد، الجمعة، حذف الخبير المالي السابق في نيويورك، سلسلة تعليقات على حسابه في "تويتر" عبر فيها عن آراء مخالفة لترمب حيال الهجرة غير الشرعية والتغير المناخي والإسلام وحتى ضبط حمل السلاح.

وكتب سكاراموتشي على "تويتر" "لأجل الشفافية الكاملة: "أحذف التغريدات السابقة. لقد تطورت الآراء السابقة ولا يجب أن تصرف الانتباه (عن أمور أخرى). أنا أخدم أجندة رئيس الولايات المتحدة وهذا كل ما يهم".

وبعد قليل غرد: "سنمضي في دعم أجندة رئيس الولايات المتحدة لخدمة الأميركيين".

وفي تغريدة كتبها عام 2012، أعرب سكاراموتشي عن دعمة لكثير من القضايا التي لطالما دافع عنها الديمقراطيون، واصفاً نفسه بأنه "مع #زواج_المثليين وضد #عقوبة_الإعدام ومع حرية الاختيار".

ودفع تعيين سكاراموتشي المتحدث باسم البيت الأبيض #شون_سبايسر إلى الاستقالة، الجمعة.

وقال ترمب في بيان إنه "ممتن" لعمل المتحدث السابق، وأشاد بنسبة المتابعة التي حققتها لقاءات سبايسر الصحافية التي عادة ما حملت طابعا حاداً. وعكست استقالة سبايسر التوترات المتنامية في الإدارة وسط تعطل أجندتها التشريعية في الوقت الذي يهزها تحقيق بشأن وجود تعاون محتمل بين فريق حملة ترمب وروسيا.