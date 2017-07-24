عقب إصابته بالسرطان.. أستاذ جامعي: ماكين مجرم حرب

يواجه أستاذ جامعي في كاليفورنيا ردود فعل عنيفة على #مواقع_التواصل الاجتماعي بعد أن وصف السيناتور #جون_ماكين الذي يعاني من #سرطان_المخ بأنه "مجرم حرب"، بحسب تقرير لموقع قناة "فوكس نيوز" الأميركية.

وقال أستاذ الجامعة #جوناثان_غراوبارت، المتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي، على #فيسبوك، الجمعة الماضية، في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن إصابة ماكين بسرطان الدماغ: "أجد نفسي منزعجا من التمنيات الطيبة لجون ماكين بعد إصابته بسرطان الدماغ، وأفكر في السبب".

وأضاف: "ماكين مجرم حرب، وأكثر من ذلك، شخص كان على الجانب السياسي يمجد الأفعال المروعة، ويحذر من الأعباء التي تتحملها الدولة في الالتزام بالصحة العامة. وهكذا يموت أو لا، فهو شخصية عامة مزعجة (ليس لدي فكرة عنه على المستوى الشخصي ولا يهمني)".

واختتم غراوبارت: "ولكن في نهاية المطاف ما يزعجني هو الرغبة في إرسال هذه التمنيات الطيبة إلى شخص لا أعرفه نهائيا، وهو ما يعزز فكرة أن بعض الأرواح أكثر أهمية من غيرها. هناك الكثير من الناس الذين يعانون من ورم في المخ وماتوا (بما في ذلك والدتي قبل 20 عاما)".

واكشتف أطباء ماكين الورم بعد أن خضع لإزالة جلطة دموية من فوق عينه اليسرى.

ومن بين المنتقدين لتعليق أستاذ جامعة ولاية سان دييغو، جوناثان غراوبارت، حول مرض ماكين، عدد من الطلاب المسجلين في الكلية.

وقال الطالب بن دلبك تعليقا على الأستاذ الجامعي: "إننى لا أرغب أبدا في أن يصاب أعدى أعدائي بالسرطان، فقط أتمنى لك الأفضل إذا أصابك السرطان. أعتقد أن ما قاله عن ماكين غير ملائم على الإطلاق".

وأضاف طالب آخر: "قد تختلف مع شخص سياسيا أو أخلاقيا أو فكريا، ولكنك لا تريد أن يلحق الضرر بشخص ما".

ونشرت مجموعة طلابية من الجامعة بيانا تؤكد فيه أن "عدم الاحترام الذي أبداه غراوبارت لماكين غير مقبول، ولا يجب أن تتسامح معه إدارة الجامعة".

ورد متحدث باسم الجامعة: "كمؤسسة عامة، لا نستطيع تنظيم الخطاب الخاص للطلاب أو هيئة التدريس أو الموظفين، لكن ذلك لا يعني ضمنا موافقة الجامعة على وجهة نظر معينة".

ومن جهة أخرى، دافع البعض عما كتبه الأستاذ الجامعي عن ماكين، مؤكدين على حقه في التعبير عن رأيه.