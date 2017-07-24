مبعوث ترمب يصل إسرائيل في محاولة لتهدئة التوتر بالقدس

أعلن مسؤول أميركي أن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إلى الشرق الأوسط، في طريقه الاثنين إلى #إسرائيل، حيث سيسعى لتهدئة التوتر الذي أدى إلى مواجهات دامية في #القدس في الأيام الأخيرة.

وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن "المبعوث الخاص للرئيس ترمب إلى المحادثات الدولية جيسون غرينبلات غادر إلى إسرائيل الليلة الماضية لدعم الجهود من أجل الحد من التوتر في المنطقة".

من جهتها طالبت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، التي تضم #الولايات_المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، جميع الأطراف المعنيين بالوضع في القدس الشرقية المحتلة إلى ضبط النفس لأقصى حد، وطالبت إسرائيل بإعادة الوضع في القدس إلى ما كان عليه.

واندلعت مواجهات في جميع أحياء القدس الشرقية المحتلة بعد صلاة ظهر الجمعة، حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الأمنية التي فرضتها #إسرائيل في محيط #المسجد_الأقصى، منها وضع آلات لكشف المعادن عند مداخله، ما أثار غضب #المصلين والقيادة الفلسطينية.