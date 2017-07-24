كوشنر أمام الكونغرس: لم أتواطأ مع الروس

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مستشاري البيت الأبيض، في بيان للجان بالكونغرس اليوم الاثنين إنه "لم يتواطأ" مع روسيا أو يسعى للتواصل مع موسكو، من خلال قنوات خلفية العام الماضي.

وقال كوشنر في بيان مكتوب صدر قبل مثوله أمام جلسات مغلقة مع أعضاء الكونغرس الأميركي "لم أتواطأ ولا أعرف أي شخص آخر في الحملة تواطأ مع أي حكومة أجنبية".

وأضاف "لم أقم باتصالات غير لائقة. لم أعول على أموال روسية لتمويل أنشطتي الاقتصادية في القطاع الخاص".

وذكر أنه "ربما تواصل مع أربعة مندوبين روس" خلال حملة 2016 وفترة الانتقال الرئاسي بعد فوز ترمب.

وأدلى صهر الرئيس الأميركي، الاثنين، بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بحسب محامٍ، على أن يمثل الثلاثاء أمام اللجنة نفسها في مجلس النواب.

وسيسأل عن اتصالاته مع شخصيات روسية خلال الحملة، بينها مدير مصرف روسي كبير وسفير موسكو في واشنطن ومحامية روسية التقاها مع النجل الأكبر لترمب والمدير السابق لحملته في حزيران/يونيو 2016.

والأحد، قال آدم شيف، العضو الديمقراطي في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب "نريد أن نعرف ما إذا كانت هذه اللقاءات قد جرت، وهل تمت لقاءات أخرى؟ ستكون (هذه الجلسة) على الأرجح الأولى في جلسات عدة".

لكن مدير الإعلام في البيت الأبيض، أنطوني سكاراموتشي، أمل عبر شبكة فوكس بأن تكون هذه "المرة الأخيرة التي يجبر فيها (كوشنر) على التحدث عن روسيا".

أما نجل ترمب والمدير السابق لحملته، بول مانافورت، فيجريان حاليا مفاوضات مع لجنة العدل في مجلس الشيوخ للإدلاء أمام النواب بروايتهما حول الوقائع.

وتهدف المفاوضات إلى تسليم اللجنة أي وثيقة تتصل باتصالاتهما مع روسيا وإلى تحديد معايير شهادتهما أمام اللجنة، علما أنها ستكون مغلقة في مرحلة أولى قبل جلسة علنية محتملة، وفق ما أفاد رئيسا اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي والديمقراطية ديان فينستين.

وستعقد اللجنة جلسة حول روسيا الأربعاء، لكن مشاركة نجل ترمب ومانافورت لم تتأكد رغم دعوتهما.

ومن حق اللجنة أن تستدعيهما عبر القضاء لإجبارهما على الشهادة.