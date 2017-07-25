ترمب يشن هجوماً عنيفاً على "واشنطن بوست" و"أمازون"

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت متأخر، الاثنين، صحيفة "واشنطن بوست"، والملياردير #جيف_بيزوس مالك موقع "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي، متهما الأخير الذي يملك الصحيفة باستخدامها "كسلاح ضغط ضد الكونغرس".

وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات على "تويتر" أن معظم الأخبار التي تنشرها #واشنطن_بوست عنه "مفبركة"، واصفا هذه "الفبركة" بأنها "هائلة وخطيرة".

Is Fake News Washington Post being used as a lobbyist weapon against Congress to keep Politicians from looking into Amazon no-tax monopoly? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

وتساءل الرئيس الأميركي: "هل الأخبار المفبركة التي تنشرها "واشنطن بوست تستخدم سلاح ضغط على الكونغرس لإبعاد السياسيين عن النظر في سياسة الاحتكار المعفاة من الضرائب التي تنتهجها أمازون".

So many stories about me in the @washingtonpost are Fake News. They are as bad as ratings challenged @CNN. Lobbyist for Amazon and taxes? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

واشترى بيزوس الصحيفة الشهيرة عام 2013. وقال إن عملية الشراء فردية، ولا علاقة لها بأعمال شركة #أمازون.

وأعرب #ترمب عن الاستياء من الصحيفة لنشرها تقريرا أفاد بأنه اتخذ قرارا سريا بإنهاء برنامج وكالة الاستخبارات الأميركية في سوريا والخاص بتدريب عناصر المعارضة.

The Amazon Washington Post fabricated the facts on my ending massive, dangerous, and wasteful payments to Syrian rebels fighting Assad..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

وتجمع "أمازون" حاليا ضرائب المبيعات الحكومية في 45 ولاية ومقاطعة كولومبيا بدءا من أبريل/نيسان الماضي، وهو ما حرمها من ميزة تنافسية في أسعار المنتجات كانت تتمتع بها منذ التسعينيات.

وتحاول "أمازون" الدفع بحكم المحكمة العليا لعام 1992 والقاضي بأن تجار التجزئة يجب أن يكون لهم وجود مادي في الولايات التي تفرض ضرائب مبيعات.

وانتشرت الشركة في الآونة الأخيرة ماديا في العديد من #الولايات_الأميركية بفتح متاجر ومستودعات، واضطرت للبدء بتحصيل ضرائب المبيعات في كافة الولايات التي تفرضها.