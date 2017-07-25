سفينة أميركية تطلق عيارات تحذيرية على قارب إيراني

أطلقت سفينة تابعة للبحرية الأميركية طلقات تحذيرية على قارب تابع للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أثناء اقترابه منها لمسافة 137 متراً، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أميركي.

وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن "القارب التابع للحرس الثوري الإيراني كان يقترب بسرعة كبيرة. ولم يستجب لأية إشارات، ولم يرد على أية اتصالات معه، ولم يترك لنا خياراً سوى إطلاق عيارات تحذيرية".

ووقع الحادث قرابة الساعة 3:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (00,00 بتوقيت غرينتش) في شمال الخليج العربي عندما بدأ القارب بالاقتراب من سفينة "ثندربولت" الأميركية.

وبعد أن أطلقت السفينة الأميركية الطلقات التحذيرية، توقف القارب الإيراني وواصلت السفينة سيرها، بحسب المسؤول.

ويندرج هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث سابقة بين سفن أميركية وقوارب إيرانية كادت أن تؤدي إلى مواجهات.

ففي كانون الثاني/يناير أطلقت المدمرة الأميركية "ماهان" طلقات تحذيرية باتجاه أربعة قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت منها بسرعة كبيرة في مضيق هرمز.