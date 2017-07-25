قاضٍ أميركي يوقف ترحيل أكثر من 1400 عراقي

أوقف قاضٍ اتحادي في #ميشيغان الاثنين ترحيل أكثر من 1400 مواطن عراقي من #الولايات_المتحدة، في أحدث نصر قانوني للمواطنين العراقيين الذين يواجهون الترحيل في قضية يتم متابعتها عن كثب.

وأصدر القاضي، مارك جولدسميث، أمراً قضائياً أولياً طلبه محامون من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قالوا إن المهاجرين سيواجهون الاضطهاد في #العراق لأنهم من الأقليات العرقية والدينية هناك.

وقال غولدسميث إن الأمر القضائي يتيح للعراقيين الوقت للطعن على ترحيلهم أمام محاكم اتحادية. وأضاف أن الكثير منهم قام "بعملية بحث محمومة عن مساعدة قانونية" بعد أن أحيت #الحكومة_الأميركية بشكل غير متوقع أوامر طردهم بعد عدة سنوات.

وأضاف سميث إن الوقت الإضافي يضمن أن "هؤلاء الأشخاص الذين ربما يتعرضون لأذى خطير وربما الموت لن يتم إخراجهم من هذا البلد، قبل أخذ فرصتهم كاملة أمام القضاء".