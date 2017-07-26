ترمب لإيران: الالتزام بالاتفاق النووي أو مواجهة مشكلات

دعا الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، #إيران، الثلاثاء، إلى الالتزام ببنود #الاتفاق_النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية، وإلا "فسوف تكون هناك مشكلات كبيرة للغاية" بالنسبة لطهران.

وقال ترمب، خلال تجمع حاشد في يونغستاون بولاية أوهايو، إن إيران تجرأت بالاتفاق النووي، ولكن "ذلك لن يحدث لفترة أطول كثيراً".

ولم يذكر أي تفاصيل.

كما صرح الرئيس الأميركي، الثلاثاء، لصحيفة وول ستريت جورنال، أنه سيشعر بالاندهاش إذا تبين امتثال إيران للاتفاق النووي عندما يحين موعد إعادة التقييم مجدداً خلال ثلاثة أشهر.

وقال ترمب للصحيفة: "سنتحدث بشأن الموضوع خلال 90 يوماً لكنني سأشعر بالاندهاش إذا كانوا ملتزمين".

ويتعين على الرئيس أن يخطر الكونغرس كل ثلاثة شهور بمدى امتثال طهران للاتفاق النووي المبرم في عام 2015.