ترمب: لا مكان للمتحولين جنسياً في جيش أميركا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، إنه لن "يقبل أو يسمح" للأفراد المتحولين جنسياً بالخدمة في #الجيش_الأميركي.

وكتب ترمب في تغريدات على تويتر، إنه "بعد التشاور مع الخبراء العسكريين والجنرالات، يرجى العلم بأن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لن تقبل أو تسمح للمتحولين جنسياً بالخدمة في الجيش الأميركي".

وأضاف "جيشنا يجب أن يركز على النصر الحاسم، ولا يمكن أن يثقل كاهله التكاليف الطبية التي تترتب على وجود المتحولين جنسياً في الجيش. شكراً".

وفي 2015، كان وزير الدفاع الأميركي حينها، آشتون كارتر، فتح أبواب الجيش أمام الأشخاص الذين غيروا جنسهم، والذين لا يحق لهم حاليا الالتحاق بالجيش، ويتعرضون للطرد في حال كشفوا عن هوياتهم.

ووقتها، قال الوزير إنه خلال السنوات الماضية "كان معنا رجال ونساء غيروا جنسهم وحتى إن كان عليهم أن يخدموا بصمت".

يشار إلى أنه يحق لمثليي الجنس أن يخدموا بشكل علني في الجيش منذ العام 2011.