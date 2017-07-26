"النواب الأميركي" يصوت على عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران

صوَّت #مجلس_النواب_الأميركي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، لصالح فرض #عقوبات جديدة على #روسيا و #إيران و #كوريا_الشمالية برغم اعتراض إدارة الرئيس دونالد #ترمب على التشريع.

وحاز مشروع القانون على تأييد ساحق إذ لم يعترض عليه إلا ثلاثة نواب في حين صوت لمصلحته 419 نائباً، في خطوة يتوقع أن تثير الغضب في موسكو وأوروبا أيضاً، إذ إن مشروع القانون يتيح فرض عقوبات على شركات أوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترمب.

ولم يعلن زعماء مجلس الشيوخ موعد مناقشة مجلسهم لمشروع قانون مجلس النواب.

من جانبه، قال البيت الأبيض إنه يراجع مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان، أنه "في حين يدعم الرئيس فرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية وإيران وروسيا فإن البيت الأبيض يراجع تشريع المجلس وينتظر وصول حزمة تشريعية نهائية إلى مكتب الرئيس".