تيلرسون: لن أذهب إلى أي مكان

نفى وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، تقارير إخبارية ذكرت أنه يدرس ترك منصبه، قائلاً: "لن أذهب إلى أي مكان".

وسئل تيلرسون في حديث للصحافيين بوزارة الخارجية عن مدة بقائه فاستدار وابتسم وقال إنه سيبقى "ما دام الرئيس يسمح لي بذلك".

كما سئل عن علاقته مع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، فقال "طيبة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت الثلاثاء، أن رئيس الدبلوماسية، ريكس تيلرسون، لا يعتزم الاستقالة من منصبه، نافية تقارير أشارت إلى خلافات مع البيت الأبيض.

ومنذ توليه وزارة الخارجية في شباط/فبراير يتعرض الرئيس السابق لمجلس إدارة إكسون موبيل لانتقادات، بسبب قلة تصريحاته وخططه المتعلقة بخفض ميزانية الوزارة التي توظف أكثر من 70 ألف شخص في واشنطن وحول العالم بنسبة 30%.

وذكرت شبكة "سي أن أن" أن تيلرسون يعتزم المغادرة بنهاية العام، وهو ما نفته المتحدثة، هيذر نويرت، بشكل قاطع.