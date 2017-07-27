فيديو.. مقتل شخص وجرح 7 إثر حادث في لعبة ملاهٍ بأوهايو

قال مسؤولو الشرطة في ولاية #أوهايو الأميركية إن شخصاً قتل وأصيب سبعة آخرون، بينهم ثلاثة إصاباتهم حرجة في مهرجان بولاية أوهايو، عندما سقطوا إثر انفصال مقاعدهم عن إحدى #ألعاب #الملاهي، بحسب "رويترز".

وأضاف المسؤولون أن الحادث الذي شهده المهرجان، الذي افتتح أمس الأربعاء في #كولومبوس، وقع عندما انفصل جزء من لعبة (فاير بول) أو "كرة النار" فتطاير اللاعبون في الهواء.

ووصف جون كاسيتش حاكم أوهايو في مؤتمر صحافي الحادث بأنه مأساة، وقال "إنه يوم صعب جداً وليلة صعبة جداً على الناس في ولايتنا".

وقال إن السلطات قررت وقف جميع #ألعاب #المهرجان لفحصها.

وأبلغ مسؤولو الإطفاء وسائل إعلام في الولاية أن القتيل شاب عمره 18 عاماً. ونقلت صحيفة (كولومبوس ديسباتش) عن مسؤول إطفاء قوله

إن الشاب مات عندما سقط من ارتفاع حوالي 50 قدماً (15 متراً) على الأرض.

وجرى نقل كافة المصابين إلى مستشفيات بالمنطقة.