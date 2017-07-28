رغم العقوبات.. لافروف لتيلرسون: مستعدون للتعاون

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، الجمعة، لنظيره الأميركي ريكس #تيلرسون، أن #روسيا "تبقى مستعدة" للتعاون مع #واشنطن شريطة "الاحترام المتبادل"، وذلك بعد #عقوبات متبادلة بين البلدين مؤخرا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف أكد في اتصال هاتفي مع تيلرسون أن روسيا "تبقى مستعدة لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وللتعاون حول القضايا المهمة دوليا"، موضحا أن ذلك لن يكون "ممكنا إلا على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل".

وكانت وزارة #الخارجية_الروسية أعلنت في بيان، الجمعة، أن موسكو ستقلص الوجود الدبلوماسي الأميركي على أرضها ردا على إقرار الكونغرس عقوبات جديدة عليها، منددة بـ "عداء لروسيا".

وطلبت موسكو من واشنطن عمليا خفض عدد العاملين في سفارتها وقنصلياتها في روسيا إلى 450 موظفا، اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر، وقررت منع #السفارة_الأميركية من استخدام مقر لها في ضواحي العاصمة الروسية ومستودعات.

ويأتي الرد الروسي بعد يوم من موافقة #مجلس_الشيوخ الأميركي على فرض #عقوبات جديدة على موسكو.

ويضع الرد الروسي الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب في موقف صعب، يستلزم منه الاختيار بين اتخاذ خط متشدد مع موسكو أو استخدام حق النقض لمنع التشريع وإغضاب حزبه الجمهوري.

وحذرت الخارجية الروسية أيضا الولايات المتحدة من أنها سترد بالمثل إذا قررت واشنطن طرد أي دبلوماسيين روس.