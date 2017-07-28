فيديو.. ماكين المصاب بالسرطان يعود و"يطعن" ترمب

عاد السيناتور الجمهوري العتيد #جون_ماكين عقب الإعلان عن إصابته بسرطان الدماغ ليشارك في عملية تصويت لأول مرة منذ الكشف عن هذا المرض، ويوجه "طعنة" إلى إدارة الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، بإفشال التصويت على إلغاء قانون الرعاية الصحية " #أوباما_كير ".

وفي ضربة قوية للرئيس الأميركي ترمب، فشل #الجمهوريون في #مجلس_الشيوخ، الجمعة، في إلغاء قانون الرعاية الصحية للرئيس السابق #باراك_ أوباما المعروف باسم "أوباما كير" فيما يعتبر فشلا في تحقيق وعد قطعه ترمب خلال الحملة الرئاسية وربما إنهاء لمسعى مستمر منذ 7 سنوات من قبل الحزب الجمهوري لتعديل قانون الرعاية الصحية.

وخلال التصويت في الساعات الأولى من الصباح، خرج ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وهم جون ماكين، الذي أعلن مؤخرا عن إصابته بسرطان الدماغ، وسوزان كولينز، وليزا ميركوفسكي، عن الإجماع الحزبي لينضموا إلى الديمقراطيين في تصويت مثير بواقع 49 مقابل 51 صوتا لصالح رفض مشروع قانون كان من شأنه القضاء على بعض أجزاء برنامج "أوباما كير".

وتترك هذه الانتكاسة ترمب دون فوز تشريعي كبير بعد أكثر من ستة أشهر في السلطة، على الرغم من سيطرة الجمهوريين على #البيت_الأبيض و #مجلس_الشيوخ و #مجلس_النواب .

وأثنى ترمب على ماكين بعد الكشف عن إصابة الأخير بسرطان لدماغ وهو مرض قاتل، غير أن ذلك لم يثنِ السيناتور الجمهوري البارز عن توجيه "طعنة" إلى الرئيس الأميركي في التصويت الذي انتهى بفارق صوتين فقط.