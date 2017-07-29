الكونغرس الأميركي يطارد شركة كاسبركسي الروسية

طلبت لجنة بالكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي، من 22 وكالة حكومية أن تزودها بوثائق عن شركة كاسبرسكي لاب ومقرها موسكو، قائلة إن منتجات الشركة يمكن أن تستخدم لتنفيذ "أنشطة شريرة ضد الولايات المتحدة"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" السبت.

وأرسلت لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأميركي الطلبات، الخميس الماضي، في أحدث ضربة إلى الشركة المتخصصة في البرامج المضادة للفيروسات التي تواجه اتهامات من مسؤولين أميركيين بأنها ربما تكون عرضة لنفوذ الحكومة الروسية.

وطلبت اللجنة من الوكالات كل الوثائق والاتصالات بشأن منتجات #كاسبرسكي_لاب التي يرجع تاريخها إلى أول يناير/كانون الثاني 2013، بما في ذلك أي تقييمات للمخاطر الداخلية. وطلبت أيضا قوائم بأي أنظمة تستخدم منتجات كاسبرسكي لاب وأسماء أي متعاقدين مع الحكومة الأميركية أو متعاقدين من الباطن يفعلون بذلك.

وأنكرت كاسبرسكي لاب مرارا أي صلة لها بأي حكومة، وأكدت أنها لن تساعد أي حكومة في أنشطة للتجسس الإلكتروني، وأنه لا يوجد أي دليل على اتهامات المسؤولين الأميركيين.

مخاوف من أنشطة مشبوهة

وكتب رئيس اللجنة الجمهوري لامار سميث في الرسائل أن اللجنة "قلقة من أن تكون كاسبرسكي لاب عرضة للاستغلال من جانب #الحكومة_ الروسية، وأن منتجاتها قد تستخدم كأداة للتجسس أو التخريب أو أنشطة شريرة أخرى ضد #الولايات_المتحدة".

وأوضح مساعد باللجنة أن عملية الاستجلاء هذه هي "خطوة أولى" تهدف لاستطلاع رأي الإدارة الأميركية، وأن إجراءات أخرى سيجري اتخاذها لاحقا اعتمادا على النتائج. وطلبت اللجنة ردا في موعد أقصاه 11 أغسطس/ آب.

وتأسست كاسبرسكي لاب في 1997 ولديها الآن ما يزيد على 400 مليون عميل حول العالم. وحاولت الشركة، لكن دون جدوى إلى حد كبير، أن تبيع منتجاتها إلى الإدارة الأميركية، أحد أكبر المشترين لأدوات الإنترنت في العالم.

ووفقا لمصدرين مطلعين فإن ضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) زاروا منازل موظفين في كاسبرسكي في إطار تحقيق لمكافحة #التجسس. واتخذت إدارة الرئيس #دونالد_ترمب أيضا خطوات لاستبعاد الشركة من قائمة الموردين المعتمدة لدى الحكومة.

وسيحظر مشروع قانون بشأن سياسة الإنفاق الدفاعي يناقشه مجلس الشيوخ الأميركي حاليا على وزارة الدفاع استخدام منتجات كاسبرسكي.