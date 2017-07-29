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ترمب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - رويترز
كبير موظفي البيت الأبيض المقال راينس بريباس والرئيس الأميركي دونالد ترمب
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أقال الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، كبير موظفي #البيت_الأبيض راينس بريباس وعين مكانه الجنرال المتقاعد جون #كيلي في تغيير كبير بفريقه الرئاسي.

وأعلن ترمب التغيير في تغريدة على #تويتر، الجمعة، بعد يوم من قيام مدير الاتصالات الجديد بالبيت الأبيض، أنتوني سكاراموتشي، باتهام بريباس بتسريب معلومات للصحافيين.

وقال ترمب "يسرني أن أبلغكم أنني اخترت للتو الجنرال والوزير جون إف.كيلي كبيراً لموظفي البيت الأبيض. إنه أميركي عظيم".

كلمات دالّة

#دونالد ترمب, #البيت الأبيض, #كيلي, #تويتر

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