ترمب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض

أقال الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، كبير موظفي #البيت_الأبيض راينس بريباس وعين مكانه الجنرال المتقاعد جون #كيلي في تغيير كبير بفريقه الرئاسي.

وأعلن ترمب التغيير في تغريدة على #تويتر، الجمعة، بعد يوم من قيام مدير الاتصالات الجديد بالبيت الأبيض، أنتوني سكاراموتشي، باتهام بريباس بتسريب معلومات للصحافيين.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧