ترمب: الصين لم تقم بشيء سوى الكلام حيال كوريا الشمالية

اتّهم الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، السبت، #الصين بـ"عدم القيام بشيء" حيال #كوريا_الشمالية التي أطلقت صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارّات، معتبراً أنّ #بكين يمكنها "بسهولة حلّ هذه المشكلة".

وكتب ترامب على تويتر "أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الصين (...) لا يفعلون شيئاً من أجلنا مع كوريا الشمالية عدا عن الكلام". وأضاف "لن نسمح بأن يستمرّ ذلك. الصين يُمكنها بسهولة حلّ هذه المشكلة!".

وكان ترمب وصف الجمعة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارّات بأنه عمل "متهور وخطير" سيؤدّي إلى "عزل" #بيونغ_يانغ. وقال في بيان إنّ "الولايات المتحدة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان #الأمن_الأميركي وحماية حلفائنا في المنطقة".