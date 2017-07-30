ترمب ينتقد الجمهوريين بعد فشل الكونغرس بإلغاء أوباماكير

وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، انتقادات حادة إلى الأعضاء الجمهوريين في #الكونغرس الأميركي بعد فشل مجلس الشيوخ في إلغاء نظام الضمان الصحي واستبداله، في نكسة جديدة لعهده.

وانضم ثلاثة من الأعضاء #الجمهوريين في مجلس الشيوخ، هم سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وجون ماكين، إلى صفوف الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون.

إلا أن #ترمب دعا أعضاء الكونغرس إلى معاودة العمل من أجل تمرير التعديل الذي يتسم بحساسية كبيرة، مهدداً بأنه إذا لم يحصل ذلك فسوف يعتبرون "متخاذلين بالكامل".

ورُفضت مسودة القانون من 51 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل 49. ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترمب الذي وعد بإلغاء نظام الرعاية الصحية المعروف بـ #أوباماكير باسم سلفه باراك أوباما الذي أقره في 2010.

وفي سلسلة من التغريدات الغاضبة على تويتر قال ترمب "ما لم يكن الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ متخاذلين بالكامل، فإن (مسألة) إلغاء واستبدال (أوباماكير) لم تمت! أطالب بإعادة التصويت قبل التصويت على أي مشروع قانون آخر!".

Unless the Republican Senators are total quitters, Repeal & Replace is not dead! Demand another vote before voting on any other bill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٩ يوليو، ٢٠١٧

ويسعى بعض الأعضاء في المجلس إلى إيجاد خيار بديل لإصلاح الضمان الصحي.

فقد اجتمع الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام وبيل كاسيدي ودين هيلر مع ترمب، الجمعة، لمناقشة مشروع يقضي بتكليف الولايات بدلا من الحكومة الفيدرالية صياغة خطط رعاية صحية.