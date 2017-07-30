قاذفتان أميركيتان تحلقان فوق كوريا رداً على "التجارب"

حلّقت قاذفتان أميركيتان من طراز "بي- 1 بي" فوق شبه الجزيرة الكورية، رداً على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، حسب ما أعلن سلاح الجو الأميركي في بيان، اليوم الأحد.

وكانت #كوريا_الشمالية قد أكدت أنها أجرت تجربة جديدة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب كل البر الرئيسي الأميركي، مما أثار تحذيراً شديداً من الرئيس الأميركي دونالد #ترمب.

وذكر بيان #سلاح_الجو_الأميركي أن طلعة القاذفتين التي جرت يوم السبت كانت رداً مباشراً على التجربة الصاروخية الأخيرة والتجربة التي سبقتها في الثالث من يوليو/تموز.

وأضاف البيان أن القاذفتين أقلعتا من قاعدة جوية أميركية في غوام، وانضمت لهما مقاتلات من اليابان وكوريا الجنوبية أثناء التدريب.

وقال قائد سلاح الجو الأميركي في المحيط الهادي الجنرال، تيرنس جي أوشنسي، في البيان "لا تزال #كوريا الشمالية تشكل التهديد الأكثر إلحاحاً لاستقرار المنطقة".

وأضاف "إذا استدعينا، فإننا على استعداد للرد بسرعة وقوة شديدة في الوقت والمكان اللذين نحددهما".

ونفذت الولايات المتحدة في السابق طلعات لقاذفات "بي- 1 بي" الأسرع من الصوت لاستعراض القوة، رداً على التجارب الصاروخية أو النووية التي تجريها كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أشرف بنفسه على إطلاق الصاروخ أثناء الليل يوم الجمعة، وقال إنه "تحذير شديد" للولايات المتحدة، وإنها لن تكون بمأمن من الدمار إذا حاولت شن هجوم.

وبث التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي صوراً لعملية إطلاق الصاروخ، مخلفاً كتلة من اللهب في الظلام، وكيم وهو يهلل مع مساعديه العسكريين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصاروخ "هواسونغ 14" الذي أُطلق يوم الجمعة وصل إلى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومتر وقطع مسافة 998 كيلومتراً وحلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية قبل أن يسقط في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وقال خبراء غربيون إن عملية الإطلاق حققت تحسناً بالمقارنة مع أول اختبار لصاروخ كوري شمالي باليستي عابر للقارات.

وقال "اتحاد العلماء المعنيين" ومقره الولايات المتحدة إن حساباته أظهرت أن بإمكان الصاروخ الوصول إلى مدى بعيد داخل الولايات المتحدة يصل إلى دنفر وشيكاغو.

وقال عضو الاتحاد ديفيد رايت في تدوينة إن الصاروخ إذا انطلق في مسار تقليدي فإن مداه سيبلغ 10400 كيلومتر.