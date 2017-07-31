بعد 10 أيام من تعيينه.. استقالة مدير إعلام البيت الأبيض

أعلنت وسائل الإعلام الأميركية، الاثنين، استقالة المدير الجديد للإعلام في #البيت_الأبيض، أنطوني سكاراموتشي، الذي عينه الرئيس دونالد #ترمب قبل 10 أيام فقط.

وقد أثار سكاراموتشي عاصفة الأسبوع الماضي، بحسب فرانس برس، إثر #مقابلة صحافية أهان فيها رئيس الأركان، رينس بريبوس، الذي ترك عمله الأسبوع الماضي وكبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيف #بانون.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سكاراموتشي أرغم على الاستقالة بناء على طلب كبير موظفي البيت الأبيض الجديد، جون #كيلي، الذي أدى القسم في وقت سابق الاثنين.