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بعد 10 أيام من تعيينه.. استقالة مدير إعلام البيت الأبيض

المصدر: دبي - العربية.نت
البيت الأبيض
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أعلنت وسائل الإعلام الأميركية، الاثنين، استقالة المدير الجديد للإعلام في #البيت_الأبيض، أنطوني سكاراموتشي، الذي عينه الرئيس دونالد #ترمب قبل 10 أيام فقط.

وقد أثار سكاراموتشي عاصفة الأسبوع الماضي، بحسب فرانس برس، إثر #مقابلة صحافية أهان فيها رئيس الأركان، رينس بريبوس، الذي ترك عمله الأسبوع الماضي وكبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيف #بانون.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سكاراموتشي أرغم على الاستقالة بناء على طلب كبير موظفي البيت الأبيض الجديد، جون #كيلي، الذي أدى القسم في وقت سابق الاثنين.

كلمات دالّة

#البيت الأبيض, #ترمب, #مقابلة, #بانون, #كيلي

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