كبير موظفي البيت الأبيض الجديد يؤدي القسم

أدى كبير موظفي #البيت_الأبيض الجديد، جون كيلي، القسم، الاثنين، بحضور الرئيس دونالد #ترمب الذي عينه ضمن تعديلات في فريقه، مؤكداً "عدم وجود فوضى" في البيت الأبيض.

وأعلن ترمب، الجمعة، في تغريدة عن تعيين كيلي، الذي كان وزيراً للأمن القومي في إدارته، كبيراً لموظفي البيت الأبيض بدلاً من راينس بريبوس، الذي أقيل بعد أسابيع من شائعات حول طرده، وسط معلومات عن خلافات حادة ضمن الإدارة.

وصرح الرئيس الأميركي متحدثاً عن ضابط البحرية المتقاعد البالغ 67 عاماً بعدما كان وزيراً للأمن القومي: "لا شك لدي أن الجنرال كيلي سيقوم بعمل مذهل بصفته كبيراً للموظفين، بعدما كسرت إنجازاته في مجال الأمن القومي جميع الأرقام القياسية، والنتائج المذهلة على الحدود".

وضاعف ترمب التشديد على الإيجابيات في تغريدة صباحية قائلاً: "أعلى سوق أسهم على الإطلاق، أفضل الأرقام الاقتصادية منذ سنوات، البطالة في أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً، الرواتب ترتفع، الحدود آمنة، تعيين في المحكمة العليا: لا فوضى في البيت الأبيض!".

وأعلن التغيير في فريق الرئاسة غداة فشل مجلس الشيوخ في إقرار تعديل برنامج "أوباماكير" للرعاية الصحية، ما أثار غضب ترمب بعدما شكل إلغاؤه أحد الوعود الرئيسية في حملته الرئاسية.

ويأمل عدد من الجمهوريين بنجاح كيلي في فرض الانضباط في البيت الأبيض حيث الخلافات شديدة بين فريق الإدارة.

كما يتولى كبير الموظفين إدارة برنامج أعمال الرئيس، وهو أعلى موظفي البيت الأبيض رتبة، ويملك القرار بشأن من سيقابل الرئيس.