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موسكو: واشنطن ستحدد من سيرحل من دبلوماسييها

المصدر: موسكو - رويترز
السفارة الأميركية في موسكو
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قال المتحدث باسم #الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الأمر متروك لواشنطن لتقرر من سيرحل من موظفيها الدبلوماسيين عن #روسيا بعد أن طالبت موسكو بخفض عدد العاملين الأميركيين بواقع 755، وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على #موسكو.

وأوضح بيسكوف أن روسا يعملون لصالح #السفارة_الأميركية يمكن أن يكونوا بين من سيرحلون من 775 موظفا، فضلا عن دبلوماسيين أميركيين.

وقال بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن #موسكو لم تنتظر لحين توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على العقوبات الجديدة حتى تصبح سارية، لأنه "لا طائل من الانتظار" بعد موافقة الكونغرس على تشريع بفرض العقوبات.

كلمات دالّة

#الكرملين, #روسيا, #موسكو, #السفارة الأميركية, #أميركا, #الولايات المتحدة, #السفارة الأميركية

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