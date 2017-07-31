موسكو: واشنطن ستحدد من سيرحل من دبلوماسييها

قال المتحدث باسم #الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الأمر متروك لواشنطن لتقرر من سيرحل من موظفيها الدبلوماسيين عن #روسيا بعد أن طالبت موسكو بخفض عدد العاملين الأميركيين بواقع 755، وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على #موسكو.

وأوضح بيسكوف أن روسا يعملون لصالح #السفارة_الأميركية يمكن أن يكونوا بين من سيرحلون من 775 موظفا، فضلا عن دبلوماسيين أميركيين.

وقال بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن #موسكو لم تنتظر لحين توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على العقوبات الجديدة حتى تصبح سارية، لأنه "لا طائل من الانتظار" بعد موافقة الكونغرس على تشريع بفرض العقوبات.