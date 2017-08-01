تيلرسون: سنرسل موفدَيْن إلى الخليج لبحث أزمة قطر

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، أمس الثلاثاء، مواصلة جهود الولايات المتحدة في حل أزمة قطر، وقال "سنواصل جهودنا لحل أزمة #قطر من خلال وفود سترسل للخليج قريبا".

وفي الشأن السوري قال تيلرسون للصحافيين في وزارة الخارجية إننا نأمل تفادي اندلاع حرب أهلية في #سوريا بعد هزيمة #داعش.

وأضاف أن وجهة نظر #أميركا بأنه لا مستقبل للأسد في حكم سوريا مازالت قائمة، مؤكداً أنه ينبغي أن يعود المقاتلون الإيرانيون لبلادهم.

وقال تيلرسون إن #واشنطن لا تسعى إلى الإطاحة بحكومة #كوريا_الشمالية، وسوف ترغب في الدخول في حوار معها في مرحلة ما.

وقال تيلرسون "لا نسعى إلى تغيير النظام، ولا نسعى إلى هدم النظام، ولا نسعى إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة (الكورية) سريعا، ولا نسعى إلى ذريعة لإرسال جيشنا شمال (الخط الفاصل بين الكوريتين)."

وتابع يقول "لسنا أعداءكم، لكنكم تمثلون لنا تهديدا غير مقبول وعلينا أن نرد. ونأمل أن يبدأوا في إدراك ذلك في مرحلة ما، وسوف نرغب في أن نجلس ونتحاور معهم".