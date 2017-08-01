عدوة ترمب اللدودة روجت لفيديو "مفبرك"

اعتذرت الكاتبة البريطانية ج.ك. #رولينغ، صاحبة سلسلة #هاري_بوتر الشهيرة، عبر "توتير"، لاتهامها خطأ الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، بتجاهل صبي مصاب بإعاقة أراد أن يصافحه.

وكتبت رولينغ قبل أيام: "من المذهل والمقيت أن نرى ترمب يرفض مصافحة #صبي صغير أراد فقط أن يلمس الرئيس".

وكانت رولينغ تشير بذلك إلى فيديو بث عبر #وسائل_التواصل_الاجتماعي، يظهر الرئيس خلال حفل استقبال يمر أمام الطفل الجالس في كرسي نقال، الذي يرفع يده باتجاهه من دون أن يصافحه ترمب. ولكن تبين أن هذا الفيديو تم التلاعب به، وأن ترمب صافح بالفعل الطفل، كما أكد والداه أيضا.

وكتبت رولينغ تقول عند اكتشاف الخطأ: "أبلغتني مصادر أن الفيديو لا يعكس ما حصل بالكامل. أعتذر من دون أي تحفظ من الطفل وعائلته"، من دون أن يشمل اعتذارها الرئيس ترمب. وقد حذفت تغريدتها الأولى من حسابها.