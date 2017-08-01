مدير الاتصالات الذي أقاله ترمب مدرج على أنه ميت

أسبوع سيئ بالنسبة لأنتوني #سكاراموتشي. فقد أقيل من منصبه كمدير الاتصالات للرئيس، #دونالد_ترمب، وأدرج على أنه ميت في دليل خريجي كلية الحقوق بجامعة #هارفارد .

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة (سي.بي.أس نيوز) يوم الاثنين أن الدليل الذي أرسلته الكلية للخريجين هذا الأسبوع كان به علامة بجانب اسم سكاراموتشي تشير إلى أنه ميت. ويبلغ سكاراموتشي من العمر 53 عاماً، وتخرج في الجامعة عام 1989.



وجاءت أنباء ذلك الخطأ في نفس اليوم الذي أقال فيه ترمب سكاراموتشي من منصبه كمدير للاتصالات بالبيت الأبيض، بسبب مقابلة مع مجلة " #نيويوركر " سادتها عبارات بذيئة، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأقيل سكاراموتشي بعد عشرة أيام فقط من تعيينه وتولى العمل في أول يوم عمل لكبير موظفي #البيت_الأبيض الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الأميركية، #جون_كيلي ، الذي قالت مصادر إنه يسعى لفرض النظام في البيت الأبيض، الذي تكثر به المجموعات المتنافسة والمشاحنات.

واعترفت كلية #هارفارد للحقوق بالخطأ في الدليل في بيان واعتذرت لسكاراموتشي. وقالت: "الخطأ سيصحح في نسخ لاحقة". ولم تقدم تفسيراً لكيفية وقوع الخطأ.

وقالت (سي.بي.أس) إن الدليل ينشر كل خمس سنوات، ولا يتاح سوى للخريجين.