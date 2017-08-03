أميركا تحظر سفر مواطنيها لكوريا الشمالية بدءا من سبتمبر

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن حظراً على سفر حملة جوازات السفر الأميركية إلى #كوريا_الشمالية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر أيلول، وإن على رعاياها المتواجدين هناك المغادرة قبل ذلك الموعد.

وأضافت الوزارة في إشعار أن من الممكن للصحافيين وعمال الإغاثة الإنسانية التقدم بطلبات لاستثنائهم من الحظر.

وقالت الحكومة الأميركية الشهر الماضي إنها ستمنع مواطنيها من السفر إلى كوريا الشمالية، بسبب خطر "الاحتجاز لفترة طويلة" هناك.

ويأتي الحظر في وقت يشهد توتراً متزايداً بين #الولايات_المتحدة وكوريا الشمالية التي تسعى لتطوير صاروخ يحمل رأساً نووياً، ويستطيع ضرب الولايات المتحدة.

وستصبح كوريا الشمالية الدولة الوحيدة المحظور على الأميركيين السفر إليها.

وفي العام الماضي صدر حكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على الطالب الأميركي أوتو وارمبير وقد عاد إلى الولايات المتحدة في غيبوبة يوم 13 يونيو حزيران بعد الإفراج عنه لأسباب إنسانية وتوفي في 19 من نفس الشهر. ولم تتضح الظروف المحيطة بوفاته أو سبب دخوله في غيبوبة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية إشعارا الأربعاء أعلنت فيه أن جوازات السفر الأميركية غير صالحة للسفر إلى كوريا الشمالية أو عبرها. ويبدأ سريان الحظر خلال 30 يوما ويطبق لعام إلا إذا مده وزير الخارجية أو ألغاه.

وتحتجز كوريا الشمالية حاليا أكاديميين كوريين يحملان الجنسية الأميركية ومبشرا وقسا كنديا وثلاثة مواطنين من كوريا الجنوبية.