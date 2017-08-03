لقاء بين لافروف وتيلرسون الأسبوع المقبل

قالت وزارة #الخارجية_الروسية الخميس إن وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون سيناقشان الوضع الراهن في العلاقات بين البلدين خلال اجتماع في مانيلا الأسبوع المقبل.



وقالت الوزارة إن الوزيرين اتفقا على إجراء #محادثات على هامش قمة أمنية إقليمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمقرر انعقادها من السادس إلى الثامن من آب/أغسطس الجاري.



وأضافت الوزارة أن الوزيرين ناقشا أيضاً خلال مكالمة هاتفية اليوم الوضع في #كوريا_الشمالية وعدداً من القضايا العالمية.