الجيش الأميركي يوقف استخدام "درون" صينية لأسباب "أمنية"

أمر #الجيش_الأميركي أفراده بوقف استخدام طائرات بدون طيار #درون تصنعها شركة "إس زد دي جيه آي تكنولوجي" الصينية بسبب "ثغرات في الأمن الإلكتروني" في منتجاتها.

وطبقا لمذكرة أصدرها #الجيش_الأميركي في 2 أغسطس/آب نُشرت عبر الإنترنت، فإن هذا الأمر ينطبق على كل الطائرات بدون طيار التي صنعتها الشركة والأنظمة التي تستخدم مكونات أو برامج منها. وتطلب المذكرة من كل من هم في الخدمة "التوقف عن استخدام أو وضع أي تطبيقات من شركة "دي جيه آي"، وإزالة كل البطاريات ووسائل التخزين وتأمين المعدات".

وأوضحت المذكرة أن #الطائرات_بدون_طيار التي تنتجها هذه الشركة هي الأكثر استخداما في الجيش من بين المعدات الجاهزة من هذا النوع.

من جهتها، أعلنت الشركة في بيان أنها تشعر "بالدهشة والإحباط" من "القيود التي لا مبرر لها التي فرضها الجيش على طائرات الشركة ولم تتم استشارتنا خلال عملية اتخاذ القرار".

وأضافت الشركة الخاصة أنها ستتواصل مع الجيش لتحديد ما يعنيه وجود "ثغرات في الأمن الإلكتروني" في معداتها، وإنها على استعداد للتعاون مع وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون لتبديد أي مخاوف.