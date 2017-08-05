ترمب في إجازة لـ17 يوماً.. والبيت الأبيض "يُرمم"

غادر الرئيس الأميركي دونالد #ترمب واشنطن والبيت الأبيض، الجمعة، لقضاء عطلة تمتد لـ 17 يوماً في أحد أنديته الفخمة للغولف.

وأقلعت طائرة الرئيس الأميركي الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش من قاعدة أندروز الجوية نحو موريستاون (نيو جيرسي)، ومنها يتّجه إلى #نادي_ترمب الوطني للغولف في بدمينستر.

وسيشهد #البيت_الأبيض في غيابه أعمال ترميم.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليندسي والترز، أوضحت أن "الرئيس سيواصل العمل خلال الأسبوعين المقبلين".

وغالبا ما قضى ترمب، منذ وصوله إلى السلطة، عطلاته الأسبوعية في مقر إقامته في #بدمينستر، أو في مقره في مارالاغو بفلوريدا، الذي أطلقت عليه تسمية "البيت الأبيض الشتوي" وهو مغلق في الصيف.

وكتبت الصحافة الأميركية أن الرئيس الحالي يأخذ أيام عطلة أكثر بكثير من سلفه، علما أن ترمب كان قد انتقد باراك أوباما كثيرا في هذا الشأن.

حتى إن صحيفة "واشنطن بوست" ذهبت إلى حد إحصاء الأيام التي قضاها ترمب في مقاره، أو تلك التي خصصها للعب #الغولف.

واستناداً إلى هذا الإحصاء، قد يكون ترمب قضى حتى نهاية آب/أغسطس 53 يوم إجازة، في مقابل 15 يوما لأوباما.

وكان ترمب قال خلال حملته الانتخابية في تموز/يوليو 2015 "نادراً ما سأغادر البيت الأبيض، لأن هناك كثيرا من العمل" الواجب إتمامه.

وأضاف في آب/أغسطس 2016 "لن يكون لديّ وقت للعب الغولف".

يذكر أن الأميركيين لديهم في المتوسّط 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر سنويا، وفقا لمجلة "فورتشن".