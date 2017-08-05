ترمب يدافع عن مستشاره للأمن القومي ماكماستر

دافع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الجمعة، عن مستشاره للأمن القومي هربرت ريموند #ماكماستر الذي تنتقده وسائل إعلام يمينية وتطالب باستقالته.

واتُهم ماكماستر في سلسلة من المقالات التي نشرتها وسائل إعلام من اليمين المتشدد، بأنه معادٍ لإسرائيل، وبالتعاون مع مسؤولين من عهد الرئيس السابق #باراك_أوباما.

وقال ترمب: "أنا والجنرال ماكماستر نعمل معا بشكل جيد جداً. إنه رجل جيد مؤيد جداً لإسرائيل". وأضاف الرئيس الأميركي: "إنني ممتن له على العمل الذي يواصل القيام به في خدمة بلدنا".

ونشرت سلسلة المقالات التي تنتقد الجنرال ماكماستر مع بدء عمله مع الأمين العام الجديد للبيت الأبيض جون كيلي، من أجل استبعاد الأعضاء الذين ينتمون إلى الجناح القومي في معسكر ترمب من #مجلس_الأمن_القومي.