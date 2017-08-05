عقوبات أميركية على كوريا.. تهديد بخسارة مليار دولار

قدمت #الولايات_المتحدة، الجمعة، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يفرض #عقوبات مشددة على #كوريا الشمالية بهدف حرمان بيونغ يانغ من مبلغ مليار دولار من عائدات التصدير، حسب ما قال دبلوماسي بالمجلس.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس، السبت، على مشروع القرار الذي يشمل حظراً على صادرات الفحم والحديد والرصاص من كوريا الشمالية المتعطشة للنقد الأجنبي.

وتتفاوض الولايات المتحدة بخصوص هذه الإجراءات الجديدة مع #الصين، الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية، منذ أطلقت بيونغ يانغ أولى صواريخها الباليستية في 4 تموز/يوليو الفائت.

وقد يؤدّي هذا الحظر الجديد، في حال تم اعتماده، إلى حرمان نظام بيونغ يانغ من ثلث عائدات صادراتها التي تُقدّر بثلاثة مليارات دولار سنويًا، بحسب دبلوماسي مطلع على المفاوضات.

ويتضمن مشروع القرار حرمان كوريا الشمالية من إرسال عمال إضافيين إلى الخارج، ويحظر الاستثمار الجديد في الشركات المشتركة.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الصين وروسيا بصدد دعم مشروع القرار الذي سيعد سابع حزمة من العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية منذ إجرائها أولى تجاربها النووية في 2006.