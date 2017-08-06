الرئيس الأميركي ترمب يعدل موقفه من وزير العدل

أشاد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، بتصميم وزير العدل في إدارته #جيف_سيشنز على مكافحة #تسريب معلومات سرية من #البيت_الأبيض ، وذلك بعد أن اتهمه سابقا بالضعف.

وكتب ترمب على #تويتر ، السبت، من ناديه للغولف في بدمينستر بنيو جيرسي، حيث يقضي عطلة: "بعد سنوات من التسريبات في واشنطن، إنه لأمر جيد جدا أن نرى وزير العدل يتخذ إجراءات!".

وأضاف "بالنسبة إلى الأمن القومي، كلما أظهرنا قسوة، كان ذلك أفضل!".

وكان سيشنز قد وعد، الجمعة، باتخاذ إجراءات قوية ضد الموظفين الذين كشفوا لوسائل الإعلام معلومات سرية أو حساسة، وذلك بعد سلسلة من التسريبات التي كان تأثير معظمها سلبيا على إدارة ترمب.

وعبر ترمب مرارا عن غضبه إزاء تلك التسريبات، منتقدا بشكل علني #وزير_العدل ، ومتهما إياه باعتماد موقف ضعيف بشأن هذه المسألة. وفي ظل هذا الضغط، وبعد أن كانت مصادر قد أثارت إمكانية فقدانه لمنصبه، قام سيشنز بالتحرك.

وقال سيشنز الجمعة في مؤتمر صحافي: "أنا أتفق تماما مع الرئيس وأدين بأشد العبارات العدد الهائل من التسريبات التي تقوض قدرة إدارتنا على حماية البلاد".

وأشار سيشنز إلى أنه ضاعف 3 مرات عدد التحقيقات ضد من يشتبه في قيامه بتسريب معلومات، كاشفا أن هناك حتى الآن أربعة أشخاص متورطين بهذا الإطار. وأكد أن الشرطة الاتحادية زادت عدد عناصرها المكلفين مكافحة التسرب.