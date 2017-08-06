بنس يرفض تقارير حول تطلعه لرئاسة أميركا

استنكر مايك بنس نائب الرئيس الأميركي اليوم الأحد مقالا نشرته صحيفة نيويورك تايمز يشير إلى أنه يتطلع لخوض #انتخابات_الرئاسة_الأميركية عام 2020 ووصفه بأنه غير صحيح ومشين.

وقال #بنس في بيان "المزاعم الواردة في هذا المقال لا أساس لها من الصحة وتمثل أحدث محاولات وسائل الإعلام لإثارة الشقاق داخل الإدارة".

وأفاد مقال الصحيفة بأن بعض #الجمهوريين يتحركون لتشكيل "حملة ظل" لعام 2020 وكأن الرئيس #دونالد_ترمب غير مشارك فيها. وأضافت أن العديد من مستشاري بنس "أفصحوا بالفعل للمتبرعين للحزب بأنه يعتزم الترشح إذا لم يترشح ترمب".