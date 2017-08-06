كاتب خطابات ترمب مرشح لهذا المنصب في البيت الأبيض

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن #البيت_الأبيض قد يعين مستشارا كبيرا للشؤون السياسية له آراء متشددة بشأن الهجرة في منصب مدير الاتصالات.

وأصبح اسم ستيفن ميلر أحد كبار مساعدي الرئيس دونالد #ترمب وكاتب خطبه مطروحا ليقود فريق الاتصالات بالبيت الأبيض بعد سلسلة من التغييرات في الموظفين منذ تولي ترمب الرئاسة قبل أكثر من ستة أشهر.

ودخل #ميلر في نزال مؤخرا مع صحفيين خلال إفادة تلفزيونية.

ولم يذكر المسؤول الكبير بالإدارة أمس السبت عدد المرشحين في القائمة القصيرة إلا أن موقع أكسيوس الإخباري أفاد بأن ميلر ليس المرشح الأول.

وكان ترمب عزل الأسبوع الماضي مدير الاتصالات بالبيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي بسبب عبارات بذيئة وردت خلال حديث مع صحفي في مجلة نيويوركر بعد عشرة أيام فقط من تعيينه في المنصب الذي أصبح الآن شاغرا.