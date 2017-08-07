ترمب يؤكد على مواجهة تهديد كوريا الشمالية

اعتبر الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي، الأحد، أن #بيونغ_يانغ تمثل تهديدا "متزايدا"، وذلك في وقت كان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على كوريا الشمالية لدفعها إلى التخلي عن طموحاتها النووية.

وأفاد البيت الأبيض في بيان إثر مكالمة هاتفية بين ترمب ونظيره الكوري الجنوبي أن "الزعيمين أكدا أن #كوريا_الشمالية تشكل تهديدا مباشرا وجديا ومتناميا للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وكذلك لمعظم دول العالم".

ويحظر قرار مجلس الأمن الذي تم إقراره، السبت، على كوريا الشمالية المتعطشة للعملات الأجنبية تصدير الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص، إضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية.

وفي حال تطبيق القرار بالكامل فإنه سيحرم كوريا الشمالية من ثلث عائداتها من التصدير البالغة حوالي 3 مليارات دولار سنويا.