عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

تيلرسون: تصريحات ترمب رسالة قوية لكوريا الشمالية

المصدر: واشنطن - رويترز
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون
رابط مختصر

قال وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون، اليوم الأربعاء، إن الرئيس #دونالد_ترمب كان يحاول توجيه رسالة قوية إلى #كوريا_الشمالية عندما قال إن أي تهديد للولايات المتحدة سيُقابل "بالنار والغضب".

وأضاف للصحافيين قبل هبوطه في #غوام، الجزيرة الواقعة تحت سيطرة #الولايات_المتحدة التي هددت بيونغ يانغ بضربها، أن كوريا الشمالية تتحدث بنبرة تحدٍّ بعد المعارضة الدولية لبرنامجها النووي.

وتابع: "ومن ثم أعتقد أن الرئيس.. ما يفعله الرئيس هو توجيه رسالة قوية إلى كوريا الشمالية باللغة التي يمكن أن يفهمها كيم يونغ أون، إذ يبدو أنه لا يفهم لغة الدبلوماسية".

كلمات دالّة

#ريكس تيلرسون, #دونالد ترمب, #كوريا الشمالية, #غوام, #الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر