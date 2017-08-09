تيلرسون: تصريحات ترمب رسالة قوية لكوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون، اليوم الأربعاء، إن الرئيس #دونالد_ترمب كان يحاول توجيه رسالة قوية إلى #كوريا_الشمالية عندما قال إن أي تهديد للولايات المتحدة سيُقابل "بالنار والغضب".

وأضاف للصحافيين قبل هبوطه في #غوام، الجزيرة الواقعة تحت سيطرة #الولايات_المتحدة التي هددت بيونغ يانغ بضربها، أن كوريا الشمالية تتحدث بنبرة تحدٍّ بعد المعارضة الدولية لبرنامجها النووي.

وتابع: "ومن ثم أعتقد أن الرئيس.. ما يفعله الرئيس هو توجيه رسالة قوية إلى كوريا الشمالية باللغة التي يمكن أن يفهمها كيم يونغ أون، إذ يبدو أنه لا يفهم لغة الدبلوماسية".