ماتيس عن كوريا الشمالية: أعمالها ستسقط نظامها

قال وزير الدفاع الأميركي جيم #ماتيس الأربعاء إن على كوريا الشمالية أن تكف عن أي عمل "سيؤدي لسقوط نظامها" مضيفاً أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم قدرات دفاعية وهجومية دقيقة.



وأضاف في بيان "على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تختار الخروج من العزلة والتخلي عن سعيها لامتلاك #أسلحة_نووية".



وذكر أنه "على جمهورية #كوريا الشعبية الديمقراطية أن تكف عن دراسة أي تحركات ستؤدي إلى سقوط نظامها وتدمير شعبها".



وتابع قوله "نظام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سيظل أدنى منا بكثير وسيخسر أي سباق تسلح أو أي صراع يبدأه".