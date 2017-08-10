بعد التباين بين ترمب وتيلرسون.. الخارجية: نحن صوت واحد

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتحدث بصوت موحد حول #كوريا_الشمالية، مقللة من أهمية التباين في التصريحات بين الرئيس دونالد #ترمب ووزير الخارجية ريكس #تيلرسون.

وقالت هيذر نويرت خلال مؤتمر صحافي "سواء كان البيت الأبيض أم وزارة الخارجية أم وزارة الدفاع، فنحن نتحدث بصوت واحد".

كما أضافت "وفي الحقيقة فإن العالم يتحدث بصوت واحد، وقد رأينا ذلك في القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع" لفرض المزيد من العقوبات ضد #بيونغ_يانغ.

وجاء كلامها بعد تحذير ترمب للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بأنه سيواجه "النار والغضب" حول برنامجه للصواريخ الباليستية.

وتابع ترمب من نيوجيرسي حيث يمضي عطلته عرض القوة عبر تغريدة قال فيها إن القدرات النووية لـ #الجيش_الأميركي أصبحت أقوى منذ توليه الحكم.

لكن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون استخدم نبرة مختلفة بحسب فرانس برس، وشدد خلال عودته إلى الولايات المتحدة من جولة في جنوب شرق آسيا على أنه لا يعتقد "أن هناك تهديدا وشيكاً" من كوريا الشمالية.

وقالت نويرت إن تعليقات ترمب تتناسب مع "حملة الضغط" لإجبار كوريا الشمالية على التراجع عن تطوير سلاحها النووي، وإجراء التجارب الصاروخية، وأن هذه الحملة تعمل بالشكل الصحيح.

وتابعت أن ترمب وتيلرسون تحادثا هاتفياً لمدة ساعة بعد أن أدلى الرئيس بتصريحاته.

وقالت "دعونا نأخذ بعين الاعتبار ما ينذر بالخطر، تجربتان لصاروخين عابرين للقارات في أقل من شهر، وتجربتان نوويتان أجريتا العام الماضي".