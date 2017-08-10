كوريا الشمالية تضع خطة لضرب جوام الأميركية

قالت وسائل الإعلام الرسمية في #كوريا الشمالية، إن البلاد ستعكف على وضع خطة بحلول منتصف أغسطس/آب الحالي لإطلاق 4 صواريخ متوسطة المدى على #جزيرة_جوام الأميركية قبل عرضها على الزعيم كيم جونغ أون لاتخاذ قرار بشأن تنفيذها.

ويعد هذا التقرير التفصيلي على غير العادة بشأن خطة #الهجوم تصعيداً جديداً في التوتر القائم بين كوريا الشمالية و#الولايات_ المتحدة التي وجه رئيسها دونالد ترمب تحذيراً إلى بيونغ يانغ هذا الأسبوع من أنها ستواجه "ناراً وغضباً" إن هي هددت #واشنطن.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تهديد ترمب بأنه "شحنة من الهراء".

وأضافت "من غير الممكن إجراء حوار قويم مع مثل الشخص الفاقد للرشد، ولن تجدي معه سوى القوة المطلقة". وقالت إن كوريا الشمالية ستستمر في متابعة أقوال وأفعال #الولايات_المتحدة عن كثب.

وجاء في تقرير الوكالة أن الجيش الكوري الشمالي يعكف على وضع خطة "لعرقلة قوات العدو بالمواقع العسكرية الرئيسية في جوام، وإرسال إشارة تحذير صارمة للولايات المتحدة".