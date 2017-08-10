كوريا الشمالية عن ترمب: "فاقد للإدراك"

وصفت #كوريا_الشمالية، الخميس، الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بأنه "فاقد للإدراك" ولا يستجيب فقط إلا للقوة، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، في تصعيد للحرب الكلامية بين #واشنطن وبيونغ يانغ حول برامج نظام كيم جونغ-أون الصاروخية.

وكان ترمب قد فاجأ العالم هذا الأسبوع بتوجيه رسالة جريئة إلى كيم جونغ-أون، توعده فيها بأن بلاده قد "تواجه النار والغضب بشكل لم يعرفه العالم من قبل". ولاحقا أعلنت بيونغ يانغ أنها تبحث توجيه ضربة صاروخية قرب قاعدة أميركية في جزيرة غوام في #المحيط_الهادي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الجنرال في جيش الشعب كيم راك غيوم قوله، الخميس صباحا، إن "الحوار الصحيح غير ممكن مع شخص كهذا فاقد للإدراك ولا يجدي معه فقط سوى القوة المطلقة".