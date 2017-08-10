مستشار ترمب: سنتخذ الإجراءات الملائمة ضد كوريا الشمالية

أكد مستشار للرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الخميس، إن واشنطن ستتخذ "أي إجراءات ملائمة" لحماية البلاد من تهديدات كوريا الشمالية التي اتهمها بوضع خطة لإطلاق #صواريخ على مقربة من جزيرة جوام الخاضعة لسيادة الولايات المتحدة.



وقال #سيباستيان_جوركا نائب مساعد ترامب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن "ترمب كان واضحا تماما في أنه سيتخذ أي إجراءات ملائمة لحماية الولايات المتحدة ومواطنيها".



وأضاف "نحن لا نعلن خططنا المستقبلية وكيف سنتصرف. إذا كشفت للاعبين على طاولة البوكر أوراقك ستخسر. إنها ليست فكرة جيدة في لعبة الورق، وهي فكرة سيئة للغاية في الجغرافيا السياسية".

وتفاقم التوتر بعد أن أجرت #كوريا_الشمالية اختبارين نوويين العام الماضي كما اختبرت تطلاق صاروخين عابرين للقارات في يوليو/تموز.



وقال ترمب إنه لن يسمح لكوريا الشمالية بتطوير #سلاح_نووي قادر على الوصول إلى #الولايات_المتحدة.