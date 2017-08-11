الرئيس الأميركي يرسل مبعوثين للشرق الأوسط أحدهما صهره

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس #دونالد_ترمب سيرسل صهره #غاريد_كوشنر والمفاوض #جيسون_جرينبلات إلى #الشرق_ الأوسط قريبا للاجتماع مع قادة المنطقة ومناقشة "السبيل إلى محادثات سلام حقيقية بين #إسرائيل و #الفلسطينيين".



وأضاف المسؤول أن دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي ستشارك في الجولة التي ستتضمن اجتماعات مع قادة من #السعودية و #الإمارات وقطر والأردن و #مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأوضح المسؤول أن "المحادثات الإقليمية ستلعب دورا مهما إلا أن الرئيس يؤكد مجددا أن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن التفاوض عليه إلا بشكل مباشر بين الطرفين، وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف".

