ترمب يسخر من قرار بوتين خفض البعثة الدبلوماسية

فيما يشبه السخرية، شكر الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، نظيره الروسي، #فلاديمير_بوتين، الخميس، على خفض عدد العاملين بالبعثة الأميركية الدبلوماسية في روسيا، قائلا: "الآن لدينا موظفون أقل برواتب أقل".

وقال ترمب للصحافيين: "نريد أن نشكره لأننا نحاول خفض الرواتب. وبالنسبة لي أنا أشعر بالامتنان الشديد أنه صرف هذا العدد الكبير من الأشخاص. لا يوجد سبب حقيقي لعودتهم".

وردا على عقوبات جديدة فرضها #الكونغرس_الأميركي، طلب بوتين من واشنطن في 30 يوليو/تموز خفض 755 من العاملين بالسفارة والقنصلية وعددهم 1200 بحلول سبتمبر/أيلول. وأغلب المتضررين من العاملين الروس.

وهي أولى تصريحات ترمب ردا على على خطوة بوتين.

وإلى ذلك، قال الرئيس الأميركي أيضا إنه لا يفكر في إقالة #روبرت_مولر، المحقق الخاص الذي يتولى التحقيق في مزاعم وجود تواطؤ بين حملة ترمب و #روسيا.

وأضاف أنه فوجئ بمداهمة مكتب التحقيقات الاتحادي لمنزل مدير حملته السابق بول مانافورت، مشيرا إلى أن هذه الإجراء بعث "إشارة قوية"، في انتقاد واضح للخطوة.