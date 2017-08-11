ترمب يعلن حالة طوارئ بأميركا.. وهذا سببها

أعلن #الرئيس_الأميركي دونالد #ترمب، الخميس، بعد تفشي المواد الأفيونية #حالة_طوارئ وطنية، وقال إن إدارته تعكف على صياغة وثائق لجعل الأمر رسميا.

وقال ترمب للصحافيين "أزمة المواد الأفيونية حالة طوارئ. وأقولها الآن رسميا.. إنها حالة طوارئ".

وأضاف "سنعلن أنها حالة طوارئ وطنية. إنها مشكلة خطيرة لم نواجه مثلها قط من قبل".

وكانت لجنة من البيت الأبيض لبحث أزمة #الأفيون أوصت الرئيس قبل نحو أسبوع بإعلان المسألة حالة طوارئ وطنية.

وكتبت اللجنة في تقريرها أن أكثر من مئة أميركي يلقون حتفهم كل يوم بسبب جرعات زائدة من #المخدرات، مضيفة أن "أميركا تواجه معدل وفيات مساويا لضحايا 11 سبتمبر/أيلول كل ثلاثة أسابيع".

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن المواد الأفيونية ساهمت بدور في أكثر من 33 ألف حالة وفاة عام 2015.