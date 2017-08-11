قرار وشيك لترمب بشأن استراتيجية أميركا في أفغانستان

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الخميس، أن قراره في شأن عديد #القوات_الأميركية التي سيُبقيها في #أفغانستان بات وشيكاً.

وقال من ناديه للغولف في بدمنستر في نيوجيرسي "إنه قرار سنتخذه قريبا جدا. نحن قريبون جدا".

وأضاف ترمب "إنه #قرار مهم جدا بالنسبة إلي. لقد ورثتُ فوضى حقيقية".

وترمب الذي خاض حملته الانتخابية تحت شعار "أميركا أولا" وتعهد بتقليص التدخل الأميركي في الخارج، عليه الآن أن يقرر ما إذا كان سيوافق على الطلبات المتوقعة من المؤسسة العسكرية لإرسال مزيد من #الجنود_الأميركيين مجددا إلى أفغانستان.

ووصل عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى مئة ألف، وبدأ لاحقا بسحبهم بوتيرة ثابتة بهدف إنهاء الدور الأميركي في القتال هناك بشكل كامل.

وسلمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية في بداية عام 2015، لكن النتيجة كانت قاسية.

فالجنود تعرضوا للقتل بالآلاف والفساد استشرى واستمرت #حركة_طالبان بتحقيق مكاسب.