ترمب يعقد الاثنين مؤتمراً صحافياً "كبيراً"

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سيعقد، الاثنين، مؤتمرا صحافيا "كبيرا"، وذلك في وقت يتصاعد التوتر بين بلاده وكوريا الشمالية على خلفية برنامجها النووي.

وقال ترمب الجمعة "لدينا مؤتمر (صحافي) مقرر"، متحدثا عن "لقاء مهم جدا".

وكان الرئيس الأميركي توعد مجدّدًا، الجمعة، باستخدام القوة ضدّ كوريا الشمالية، مؤكّدا أن الخيار العسكري "جاهز للتنفيذ" رغم قيام الصين بالدعوة إلى ضبط النفس في محاولة لتهدئة الحرب الكلامية غير المسبوقة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وفيما تتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ، حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نظيره الكوري الشمالي من مهاجمة جزيرة "غوام".

هذا وقالت وكالة أسوشييتد برس للأنباء، إن الولايات المتحدة تجري اتصالات دبلوماسية سرية مع كوريا الشمالية منذ عدة أشهر.

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤولين أميركيين أن المباحثات يجريها مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشؤون كوريا الشمالية، جوزيف يون و"باك يونغ إل"، وهو دبلوماسي في بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة.